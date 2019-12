Emorragia cerebrale durante il brindisi, comunità in ansia per un 18enne

Colpito da un’emorragia cerebrale è stato trasportato questa notte, mercoledì 25 dicembre, al Neuromed dal Cardarelli di Campobasso.

Si tratta di un ragazzo di Campodipietra che si è accasciato a terra mentre brindava al Natale. Un tragico episodio. Subito portato al Cardarelli è stato trasferito al Neuromed di Pozzilli dove è in osservazione per un eventuale intervento neurochirurgico. Un evento straziante che ha scosso il Natale del paese in provincia di Campobasso.