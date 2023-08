Emodinamica sospesa, l’Asrem: «Guasto già individuato, l’angiografo tornerà in funzione ad inizio settimana»

Il servizio riguarda l’ospedale San Timoteo di Termoli

In merito alla sospensione del servizio di Emodinamica dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli, l’Asrem precisa quanto segue: «L’angiografo, questa mattina, giovedì 17 agosto 2023, durante la seduta di emodinamica, è andato in avaria ed è stato aperto, immediatamente, un ticket per l’intervento sull’apparecchio. Con un’azione da remoto, dalla Germania, è stato così individuato il guasto, che richiede la sostituzione di un pezzo.

L’ordine è stato già effettuato, in modo che quanto prima, non appena il pezzo arriverà a destinazione, potrà essere sostituito. Con molta probabilità, l’angiografo tornerà in funzione tra lunedì e martedì della prossima settimana. Si precisa che l’angiografo, come previsto dalla relativa normativa, è stato oggetto di controllo ordinario due mesi fa».