Emodinamica e Pos, Comitato San Timoteo: “Valutiamo ricorso al Consiglio di Stato”

Le considerazioni del presidente Nicola Felice all’indomani del terzo ricorso presentato dal Comune di Termoli sulla sospensione del servizio salvavita del San Timoteo

Da un lato la certezza “che si voglia continuare a fare a nascondino perché si sapeva che Emodinamica sarebbe rimasta chiusa fino al 31 dicembre”.

Dall’altro lato la volontà di capire “quale sarà veramente il futuro del San Timoteo perché avevamo chiesto il trasferimento temporaneo di qualche cardiologo da Campobasso a Termoli ma non siamo stati ascoltati”.

Nel mezzo l’ulteriore richiesta di effettuare concorsi da primario nelle specialistiche attualmente presenti al San Timoteo e di non appoggiarsi al San Pio di Vasto che, a sua volta, sta avendo delle difficoltà.

E’ questa la fotografia scattata dal presidente del Comitato San Timoteo, Nicola Felice, dopo l’ennesimo ricorso presentato dal Comune di Termoli contro la chiusura di Emodinamica

“Si continua a fare a nascondino”

In realtà che ci sarebbero state delle chiusure del reparto salvavita del San Timoteo già lo si sapeva, tanto che ieri, 20 dicembre, c’è stato l’ennesimo blocco delle turnazioni.

Sotto la lente sempre le difficoltà collegate alla carenza di personale. “Si sta giocando a nascondino perché già si sapeva delle chiusure fino al 31 dicembre – ha affermato Felice – e si dà conferma di quello che noi da subito avevamo stigmatizzato”.

A nulla è valsa anche la richiesta avanzata di trasferire in via provvisoria alcuni cardiologi specializzati del Cardarelli di Campobasso per sopperire alle necessità del Basso Molise. “Anche perché non si considera il fatto che a Campobasso c’è anche il Gemelli che sopperisce allo stesso servizio”.

A nulla pare essere valsa anche la sollecitazione da parte del Tar all’Asrem di fornire delle risposte alla situazione che da ottobre si sta vivendo in Basso Molise. “Sembra che l’Asrem voglia utilizzare tutti i 45 giorni di tempo a sua disposizione”, il commento secco di Felice che torna a sollevare le richieste che già da tempo il comitato sta portando avanti.

“Urge fare i concorsi e ricorreremo al Consiglio di Stato”

Tra le richieste quella più impellenti per il Comitato San Timoteo è quella di “fare i concorsi per i primari perché vogliamo capire che fine dovrà fare il San Timoteo di Termoli”.

Felice, però, solleva anche il problema relativo al Pos 2019-2021: dopo la bocciatura del ricorso da parte del Tar, infatti, il Comitato intende ricorrere al Consiglio di Stato.

“Avevamo già dato mandato di ricorrere perché non c’è solo la questione di emodinamica ma anche il timore che presto possa arrivare il decreto che sancisce la collaborazione con l’Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

La soluzione sarebbe quella di trasferire i cardiologi da Campobasso a Termoli ma questo non sta avvenendo, figuriamoci se sarà applicato il trasferimento per altre specialistiche che sono in sofferenza ma il problema non si risolve con la collaborazione con Vasto”.

“Il Molise deve ottenere lo stesso decreto della Calabria”

Felice si è soffermato anche su un altro aspetto fondamentale: quello per il Molise di ottenere un decreto come la Calabria.

“Sollecitiamo i sindaci – ha affermato Felice – a prendere l’iniziativa di un incontro con il Governo Draghi per ottenere un Decreto Molise uguale a quello della Calabria che il 15 dicembre è stato convertito in legge.

Si tratta di un decreto che assegna ulteriori fondi alla regione per superare la situazione di difficoltà economica sanitaria e dà la possibilità all’Agenas di assumere 40 dirigenti e 5 funzionari avviando anche la collaborazione con la Guardia di Finanza per verificare i conti e i pagamenti.

A questo va aggiunto che per ben due anni, il 2024-2025, il decreto assegna un ulteriore fondo di solidarietà di 60milioni per due anni alla regione”.