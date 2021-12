“Emodinamica deve funzionare no stop”, il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar

La sentenza nella tarda serata di oggi, 23 dicembre, in accoglimento del ricorso presentato dal sindaco Roberti e dalla sua maggioranza. Sospesa l’esecutività dell’atto impugnato in primo grado

Emodinamica al San Timoteo deve funzionare no stop.

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dal sindaco di Termoli, Francesco Roberti e dalla sua maggioranza di centrodestra e ha ribaltato la decisione presa dai giudici del Tar Molise appena un paio di giorni fa.

La decisione è arrivata nella tarda serata di oggi, 23 dicembre, al termine della camera di consiglio che si è svolta a Roma e rappresenta un vero e proprio ribaltone della decisione dei giudici amministrativi molisani.

L’annuncio è stato dato proprio dal sindaco di Termoli, Roberti: “Dedicato a chi ha denigrato l’impegno del nostro operato pensando di strumentalizzare politicamente la nostra battaglia.

Noi non ci arrenderemo mai per difendere il diritto alla salute dei nostri concittadini”.

Nella sentenza il Consiglio di Stato “accoglie l’istanza cautelare in appello e, per l’effetto, sospende l’esecutività dell’atto impugnato in primo grado, disponendo conseguentemente l’immediato ripristino, per il residuo periodo di efficacia temporale dell’atto, della piena operatività nel P.O. di Termoli della emodinamica.

Così deciso in Roma il giorno 23 dicembre 2021”.

“Un grazie di cuore – afferma Roberti – agli avvocati Giuseppe Ruta, Massimo Romano, Margherita Zezza per la loro professionalità e soprattutto per esserci stati vicini, condividendo il nostro sentimento di cittadini del Basso Molise”.