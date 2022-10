Emodinamica del Cardarelli e di Isernia, occorre un appello urgente ai cittadini e alla sanità molisana

di Carlo de Lisio

I provvedimenti messi in essere dalla Presidenza della Regione non è chiaro se siano ormai il top della malafede o dell’ignoranza più marchiana. La cardiologia molisana in generale è già, nel suo complesso, la peggiore d’Italia, in una regione che vede i pazienti di questa specifica patologia i più numerosi in assoluto ed in continua crescita a causa dell’invecchiamento della popolazione. Ciò ha moltiplicato intanto le strutture private operanti sul territorio con onorari salatissimi, ancorché tutte prive di quella parte “interventistica”, assolutamente fondamentale ormai da decine di anni, anche per ridurre i costi delle degenze, dei farmaci a vita e dei controlli periodici (il Molise era già arrivato buon ultimo tra le regioni italiane ad avere strutture di emodinamica). Invece di potenziare, come ci si sarebbe aspettato, qualitativamente e quantitativamente, con personale medico e paramedico qualificato, con attrezzature d’avanguardia e materiale di consumo di qualità, il poco esistente, si chiude l’emodinamica di Isernia e si associa quella di Campobasso con la ex Cattolica, già con lunghe liste d’attesa. Il tutto in un’ottica miope anche dal punto di vista delle risorse economiche, come già sottolineato. Infine, se non lo si sa, le strutture sanitarie delle regioni limitrofe, già stressate dal Covid e anch’esse afflitte da lunghe liste d’attesa, mal sopportano i pazienti, sempre più numerosi, che arrivano dal Molise (sono ormai trattati malissimo, messi in coda e rimproverati per il fatto che non si ribellano a questo stato di cose nostrano). Essi comunque gravano sul nostro bilancio regionale che non potrà così mai risanarsi. L’unica cosa che sembra aumenti in questa costosa, ma inefficiente, sanità regionale è un pletorico personale di supporto ad attività organizzative più svariate, il che farebbe pensare a facili assunzioni clientelari della politica, come del resto è tradizione da decenni. Ma forse non c’è più speranza per questa martoriata regione, i giovani l’hanno capito e fanno di tutto per andar via.