Emodinamica, a novembre 8 i giorni di turni scoperti al San Timoteo

Anche a novembre nel reparto di Emodinamica del San Timoteo di Termoli ci saranno giorni di mancata reperibilità. Se ad ottobre, però, la sospensione della reperibilità aveva toccato quota 20 giorni su 31, per il mese di novembre ci saranno 8 giorni di turni scoperti. Certamente la riduzione di turni scoperti è significativa ma la situazione emergenziale rimane per il San Timoteo di Termoli e per gran parte della popolazione del basso Molise che abbraccia l’ospedale termolese. La questione, nel mese di ottobre, era stata oggetto di battaglia da parte di numerosi comitati a difesa della Sanità pubblica. Gli infarti a Termoli? “Solo in giorni programmati, grazie”. La situazione non cambia per quei 8 giorni di turni scoperti.