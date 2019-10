Emilio Izzo, archiviato il procedimento disciplinare a suo carico

Leandro Ventura, dirigente del Polo Museale, dopo la difesa dell’avvocato Oreste Scurti, decide di prosciogliere da ogni accusa il funzionario

Archiviato il procedimento disciplinare avviato contro Emilio Izzo dalla Direzione regionale del Polo Museale del Molise. Questa mattina, a Campobasso, davanti al dirigente, Leandro Ventura, Izzo era stato chiamato a rispondere delle dichiarazioni rilasciate ad un’emittente televisiva lo scorso 17 settembre. In quella occasione, Izzo aveva denunciato pubblicamente la mancata riapertura al pubblico, in tempi celeri, del Complesso Museale di Santa Maria delle Monache a Isernia. Da quelle dichiarazioni, l’inizio di un procedimento disciplinare che, secondo l’avvocato Scurti, non avrebbe potuto proprio essere avviato a carico di Emilio Izzo, per palese conflitto di interesse tra chi proponeva la sanzione e chi doveva poi decidere se applicarla o meno. Scurti alla fine ha prevalso e, come si vede nella foto, il procedimento contro Izzo è stato archiviato con l’invito a quest’ultimo, per il futuro, ad essere più collaborativo con la sua amministrazione.