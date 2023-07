Emiliano Civico, l’appello del sindaco di Trivento a “Chi l’ha Visto?”: «Ci rassicuri al più presto sulle sue condizioni»

Il primo cittadino Pasquale Corallo: «C’è molta apprensione nostra comunità dove è amato e benvoluto da tutti: mi rivolgo a tutti coloro che lo possono incontrare affinché contattino immediatamente gli organi preposti»

«C’è molta apprensione nella nostra comunità di Trivento per Emiliano Civico, conosciuto e benvoluto da tutti. Voglio lanciare un appello al nostro carissimo Emiliano di rassicurare al più presto i genitori e tutti noi concittadini sulle sue condizioni». È la richiesta accorata del sindaco del centro trignino, Pasquale Corallo, durante il suo intervento nella puntata di ieri sera, mercoledì 5 luglio, nella popolare trasmissione televisiva di Rai Tre “Chi l’ha visto?”, condotta da Federica Sciarelli, in merito alla scomparsa di Emiliano Civico, il 59enne di Trivento, di cui non si hanno più notizie dal lontano 24 maggio quando fu visto percorrere la Statale 650 in direzione Vasto.

L’avvistamento, ad opera dei carabinieri, avvenne al chilometro 39. La stazione dei militari del centro trignino, cinque giorni dopo, ne comunicò l’allontanamento volontario in seguito alla denuncia della madre Ida con cui Emiliano, nato a Roma il 21 giugno del 1963, vive in contrada Verzaro insieme con il padre. Lo scorso 1° giugno, la Prefettura di Campobasso attivò immediatamente il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse con il concorso di tutti gli Enti del soccorso.

Inoltre, venne fornita una descrizione sommaria del signor Civico: altezza 1,76 mt circa; peso 80 kg circa; carnagione chiara; capelli e barba brizzolati; tatuaggi visibili sul collo e sulle braccia superiori. Da allora, «ci sono stati vari avvistamenti – ha concluso il primo cittadino trignino – ma purtroppo si sono rivelati infruttuosi. Per cui, mi rivolgo a tutti coloro che lo possono incontrare affinché contattino immediatamente gli organi preposti».