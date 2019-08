Emergenza umanitaria in Venezuela: la famiglia Utrera-Pannitto in difficoltà

Il Comitato Molise Pro Venezuela segnala il caso ai vertici istituzionali per il rientro immediato a Monacilioni

Il Comitato Molise Pro Venezuela ha indirizzato una lettera a diversi vertici istituzionali, tra i quali gli ambasciatori di Venezuela e Perù, per sottoporre all’attenzione degli stessi l’emergenza umanitaria della famiglia Utrera-Pannitto residente a Maracay, in gravissime difficoltà, ed ora trasferitasi in Perù.

«Il Comitato Molise Pro-Venezuela, promosso dall’Associazione “Giuseppe Tedeschi” sita in Via Piave, 90 a Campobasso, sottopone alla vostra attenzione il grave caso umanitario della famiglia Utrera – Pannitto costretti a ripararsi in Perù per via della situazione di pericolo che si era creata a Maracay e che oggi è in gravissime difficoltà.

Si tratta di persone sottoposte a protezione internazionale e parte di essi sono cittadini italiani regolarmente iscritte all’A.I.R.E. nel Comune di Monacilioni (CB).

Da contatti assunti per le vie brevi con il Sindaco di Monacilioni la comunità, come ha già fatto con altri nuclei familiari provenienti dal Venezuela, è pronta ad accoglierli unendo le forze tra associazioni locali, Parrocchia di Santa Maria Assunta e cittadini.

Per questa ragione al fine di preservare la sicurezza della famiglia Utrera – Pannitto, tutelare i minori e salvaguardare i diritti di cittadini italiani e di persone inserite nello status di protezione internazionale, il Comitato Molise Pro-Venezuela chiede al Ministero degli Esteri di valutare l’opportunità di far rientrare a proprie spese il nucleo familiare in questione fermo restando la disponibilità ad accoglierlo da parte della comunità di Monacilioni (CB) che ci legge per conoscenza».