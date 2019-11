Emergenza terremoto in Albania, anche l’Ampa in missione

GIANLUCA CAIAZZO

BOJANO. Anche l’associazione AMPA Protezione Civile di Bojano è partita in queste ore per prendere parte alle operazioni di soccorso e supporto alla popolazione locale albanese. L’associazione, guidata dal presidente Giuseppe Risi, può contare su numerosi volontari che da anni si impegnano sul territorio. Nelle scorse ore, come sapete, l’Albania è stata colpita da un terremoto. Dall’Italia e dal Molise sono partiti diversi volontari per garantire supporto e assistenza alla popolazione.