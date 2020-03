Emergenza sanitaria, sospeso lo stato di agitazione degli operatori

La decisione dell’ANAAO ASSOMED «nonostante l’Asrem non abbia rispettato gli impegni assunti davanti al Prefetto»

C’è la sospensione dello stato di agitazione «in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto». E’ questa la decisione presa dall’ANAAO ASSOMED e comunicata in una nota stampa. «L’ANAAO ASSOMED sospende lo stato di agitazione in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto – afferma il segretario regionale Massimo Peccianti – nonostante la Asrem non abbia fino ora rispettato gli impegni assunti dinanzi al Prefetto di Campobasso il 4-2-2020 , in relazione all’assunzione del personale Sanitario ed al ripristino dei Servizi Sanitari carenti. L’attuale emergenza sanitaria evidenzia ancora una volta come il servizio sanitario nazionale pubblico sia indispensabile e insostituibile nella tutela della salute dei cittadini».