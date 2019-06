Emergenza sanità, Giustini prosegue per la sua strada

Continua quello che può essere definito un “tavolo permanente” sulla sanità molisana. Anche nella lunghissima giornata di ieri il commissario ad acta, Giustini, è stato in costante contatto le figure apicali della sanità molisana e non solo (nei giorni scorsi pare abbia incontrato anche i vertici romani).

Ore febbrili che non spostano però di un centimetro le intenzioni di Giustini che prosegue sulla sua strada (in pratica ha richiesto l’arrivo dei medici dell’esercito). Decisive, in tal senso, le prossime ore anche se, almeno nell’immediato, pare che i reparti di Termoli e Isernia, pur in emergenza, non soffrano criticità tali da rendere necessaria la chiusura. Come si ricorderà, nei giorni scorsi, il commissario ha paventato la possibile chiusura di alcuni reparti proprio al San Timoteo e al Veneziale di Isernia. E così per verificare che non sussistesse il rischio di interruzione di pubblico servizio e, allo stesso tempo, per verificare le condizioni dei reparti di due ospedali che sono il fulcro del basso e dell’alto Molise, i militari del Nas hanno deciso di effettuare dei sopralluoghi nelle strutture. In basso Molise i militari del Nas hanno visitato i due reparti che presenterebbero la maggiore carenza di organico e quindi proprio l’Ortopedia e il Pronto soccorso.

Le criticità, come detto, ci Angelo Giustini sono, ma al momento sembra scongiurata ogni chiusura. Intanto il dg Sosto ieri ha invece ribadito la sua linea: «Non abbiamo bisogno di soluzioni tampone, per 3-4 mesi, ma di soluzioni strutturali».