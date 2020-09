Emergenza rifiuti, Campobasso nel caos: Cretella si dia una svegliata (VIDEO)

Torniamo ad occuparci di rifiuti a Campobasso a distanza di qualche giorno dall’articolo in cui abbiamo evidenziato la metamorfosi dell’assessore Cretella. E lo facciamo dopo aver ricevuto decine di segnalazioni da parte di cittadini esasperati. Questa volta per la situazione, vergognosa, in cui versa la zona industriale di Campobasso. Che dovrebbe essere il biglietto da visita del capoluogo di regione. Da lì transita chi arriva in città, turisti o cittadini che giungono da altri paesi della regione. In zona ci sono i centri commerciali, un cinema, numerose attività, oltre a svariate aziende che danno lavoro a centinaia di persone.

Ebbene quella zona è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto. Oltre ai cassonetti stracolmi, ma questo è il minimo, ci si può trovare di tutto. Come testimoniano le immagini, girate questo pomeriggio, venerdì 11 settembre, in zona è possibile rinvenire il sedile di un’auto, una poltrona, elettrodomestici, una stampante, uno stendino, parquet e cartoni di tutte le dimensioni.

E’ ovvio che le responsabilità maggiori siano dei cittadini, noi lo diciamo oggi, come lo abbiamo sottolineato in passato, fatto sta che la situazione ora sta sfuggendo di mano. Sotto l’aspetto dei rifiuti Campobasso è nel caos e avrebbe bisogno, in questo settore, di una guida esperta, qualificata ed autorevole. Che sappia come e dove agire. E magari parli meno e faccia più fatti. E ci sarebbe bisogno anche di una comunicazione maggiormente adeguata. Che informi i cittadini, che evidentemente lo ignorano visti i risultati, che esiste un’isola ecologica, che ci sono dei servizi di ritiro gratuiti. E, infine, c’è la necessità anche di una maggiore sorveglianza. Non è possibile che gli autori di questi gesti di inciviltà, restino impuniti.

I rifiuti a Campobasso sono diventati un’emergenza. Per questo auspichiamo che l’assessore Cretella si dia una svegliata. O che, in alternativa, si faccia da parte. redcb

