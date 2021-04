Emergenza rientrata al Cardarelli, ripresi i ricoveri programmati. Florenzano: “Stiamo rimodulando i reparti”

Lunedì vi abbiamo raccontato dell’emergenza in atto al Cardarelli per il sovraffollamento del pronto soccorso che aveva mandato in affanno l’intera struttura di Tappino. Per tale ragione l’Asrem aveva bloccato i ricoveri ordinari per alleggerire la pressione sul reparto d’emergenza. Le difficoltà, per il momento sono rientrate e da ieri sono ripresi anche i ricoveri programmati. “Come già detto – ha comunicato il dg Asrem Florenzano – stiamo rimodulando i reparti man mano che cala la pressione su malattie infettive.”

L’emergenza era nata anche dall’esiguità dei posti letto dopo che le ultime disposizioni prevedevano di sistemare un solo degente per stanza.

Nelle ultime ore la situazione è però migliorata, tanto da portare alla revoca della disposizione che è scattata ieri. Il dg Florenzano, impegnato in tour con i nuovi commissari, ha rimarcato come si tratti di “una situazione che si propone periodicamente in tutti i grandi ospedali.”