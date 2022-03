Emergenza profughi Ucraina, Toma: «Siamo pronti ad agire»

«Oggi abbiamo avuto un nuovo incontro col capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, per affinare l’Ordinanza sulle misure da mettere in campo per l’accoglienza dei profughi ucraini. Vanno definite meglio le procedure relative all’assistenza sanitaria, con riferimento, in particolare, alla gestione dei tamponi e dei vaccini. Intanto, ho dato disposizione alla nostra Protezione civile affinché possa essere operativa sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento. Siamo pronti ad agire».

Così il presidente Toma a margine della riunione di questa mattina tra la Conferenza delle Regioni e il capo della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio.