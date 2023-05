Quasi 800 bambini per pediatra, il Molise ‘regge’ l’emergenza ma è al limite

I dati della Fondazione Gimbe. La nostra regione, rispetto a diverse altre in Italia, è di pochissimo al di sotto del massimale consentito

E’ allarme pediatri in Italia, con una carenza di almeno 840 medici specializzati. Analizzando il dato regionale, il Molise attualmente sembra reggere sui numeri. Considerando, infatti, che ogni professionista deve seguire almeno 100 bambini e massimo 800, la nostra è una delle sole quattro regioni che si trova al di sotto della soglia critica, con una media di 798 assistiti per pediatra. Ci sono poi Umbria (784), Sardegna (788) e Sicilia (792). Le altre si trovano oltre la soglia massimale di 800 piccoli a testa, con picchi di oltre 1.000 assistiti in Piemonte, Toscana e Provincia di Bolzano. Il dato è calcolato dalla Fondazione Gimbe che rileva una diminuzione di professionisti convenzionati con il SSN tra il 2019 e il 2021 del 5,5% e parla di famiglie sempre più in difficoltà con grandi differenze regionali.