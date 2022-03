Emergenza neve, Sea: “Messo in campo tutte le forze. Non ci siamo mai fermati”

Di fronte all’emergenza freddo e neve di questi ultimi giorni la SEA ha messo in campo tutte le sue forze: a partire dallo scorso fine settimana 46 mezzi hanno pattugliato tutto il territorio di Campobasso per intervenire tempestivamente, ove necessario.

“Con l’ausilio di mezzi spargisale – si legge in una nota stampa – è stato possibile prevenire disagi alla viabilità nelle zone più ghiacciate. Anche nella mattinata di martedì primo marzo, quando le precipitazioni nevose hanno interessato il territorio in modo più intenso rispetto alle previsioni monitorate nelle 24 ore precedenti, si è intervenuti tempestivamente per garantire la massima capillarità di intervento a partire dalle ore 3.00 della notte, quando sono stati attivati sul territorio comunale 7 mezzi spargisale.

Dalle ore 5.20 invece sono entrati in attività tutti i mezzi esterni – trattorie autocarri per il numero totale di 46 operativi – e poco dopo si sono aggiunti 16 Bobcat privati e 4 della Sea. Un efficiente lavoro meccanizzato che si è aggiunto a quello manuale con un dispiegamento di 10 unità che dalle ore 4.00 di martedì sono state operative nel Centro Storico e, dalle ore 8.00, si sono poi aggiunte altre 27 unità che hanno lavorato fino alle ore 12.00 ininterrottamente.

Nessuna criticità riscontrata e segnalata dalla Prefettura e di fronte ai naturali disagi derivanti dagli accumuli nevosi, l’organizzazione SEA non si è mai fermata. Pulizia delle strade, distribuzione del sale nelle zone più a rischio e supporto alla popolazione: i capisaldi dell’organizzazione operativa della Sea.

“Con gli strumenti a nostra disposizione abbiamo cercato di garantire il massimo per i cittadini. I nostri mezzi hanno svolto un lavoro capillare sul territorio iniziando da venerdì notte lo spargimento di sale, continuato a oltranza sulle vie principali, secondarie e pedonali e poi con prudenza sulle arterie della città – spiega l’Amministratore Unico della Sea spa, Stefania Tomaro. È stata data molta importanza alla sicurezza, oltre a garantire per la giornata di martedì anche il servizio di raccolta differenziata.

Una situazione di emergenza che è stata fronteggiata con esito positivo anche grazie ai cittadini che esortiamo a collaborare sempre con responsabilità e senso civico, senza il buon senso e l’attenzione civica dei singoli difficilmente un’organizzazione così complessa e variabile potrà essere perfetta.

Ma la dedizione di chi lavora ed organizza con massima attenzione le inevitabili emergenze è tangibile. Vogliamo rivolgere un sentito ringraziamento ai cittadini che hanno reso gestibile il nostro lavoro evitando di percorrere le strade della città nelle ore di maggiore criticità, quando non strettamente necessario; o anche non ostruendo le strade ai nostri mezzi operativi.

L’obiettivo di Sea è continuare a migliorare in favore della collettività. Ma non dimentichiamo che il servizio pubblico di rimozione neve ha peculiarità e criticità connesse alla tipologia di servizio e al fatto che le stesse risorse umane coinvolte nella raccolta rifiuti sono altresì esposte a turni di lavoro pianificati per la rimozione della neve. A loro va il mio personale ringraziamento”.