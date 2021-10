Emergenza nelle carceri di Campobasso e Larino, incontro tra sindacati e Regione

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 6 ottobre 2021, presso la sede della Regione Molise in via XXIV Maggio a Campobasso, una riunione per affrontare la situazione di emergenza, già denunciata nel recente passato, nelle carceri di Campobasso e Larino. All’incontro hanno preso parte l’assessore Calenda, il Garante Regionale Leontina Lanciano, Maurizio Florestano (Uspp Polizia penitenziaria), Luca Picciano (Uspp polizia penitenziaria), Tonino Marchetta (Uspp casa circondariale di Larino) e Antonio di Biase (Cnpp casa circondariale di Campobasso).

“L’assenza di personale – denunciano i sindacati – e il sovraffollamento delle carceri costituiscono una situazione esplosiva che già ha delle gravi ripercussioni. Sono necessari dei provvedimenti urgenti per migliorare la condizione generale non solo degli operatori di polizia penitenziaria, costretti ad un surplus di lavoro, ma anche dei detenuti stessi reclusi nelle case circondariali di Larino e Campobasso”.