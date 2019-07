Emergenza maltempo sulla costa, ingente la conta dei danni (FOTO E VIDEO)

REDAZIONE TERMOLI

E’ emergenza maltempo sulla costa molisana. Termoli è rimasta in balia di pioggia incessante ed abbondante e vento forte. Tantissimi i disagi che si sono riscontrati tra allagamenti e alberi caduti. Ad essere intransitabile è anche l’arteria che da Rio Vivo porta al porto di Termoli. Il fango ha reso la carreggiata impraticabile formando una lunga coda di auto. Allagato anche il porto di Termoli. Situazione critica anche alla fine del Corso Nazionale dovuta al sollevamento delle fogne che hanno fatto cosi smottare la strada. Disagi anche all’ospedale San Timoteo di Termoli. L’acqua ha allagato i locali dell’obitorio e si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno dovuto tirare via l’acqua dagli ascensori. Nel quartiere Sant’Alfonso a Termoli, quello nei pressi dello Stadio Cannarsa manca l’elettricità da diverse ore ormai. I tecnici sono a lavoro per far tornare la corrente.