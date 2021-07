Sono cinque gli incendi che vedono impegnati i vigili del Fuoco in provincia di Isernia: a Venafro l’incendio ha interessato un’area limitrofa alla SS6 Dir Casilina; con coinvolgimento sia del lato destro sia sinistro della carreggiata; fortunatamente i Vigili del Fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio ed a contenerlo; notevoli i disagi alla circolazione a causa della parziale chiusura della Strada. A Monteroduni un incendio, ha interessato il bosco nei pressi dell’oasi San

Nazzaro, spento con l’ausilio di un mezzo aereo. A Carovilli un incendio di sottobosco sta interessando il bosco della selva di Castiglione; difficili le operazioni di spegnimento a causa dell’orografia del territorio sul posto sta operando una squadra dei Vigili del Fuoco di Agnone e una di Isernia. A Longano un vasto incendio ha interessato una vasta area per contenerlo sono all’opera due Squadre dei Vigili del Fuoco; incendio in fase di spegnimento. A Isernia principi di incendi prontamente domate dalle Squadre dei Vigili del Fuoco in località Capruccia, Valle Soda, SP19 strada per Longano. A Frosolone, Macchiagodena e Sant’Elena Sannita dalle prime ore di oggi, 29/07/2021, un vasto incendio ha interessato un’area tra i 3 comuni. Un’area ampia che ha richiesto un dispiegamento di forze notevoli, con ben quattro squadre dei Vigili del Fuoco all’opera; l’impiego di due Canadair e altri mezzi della Flotta Aerea dello Stato per poter fronteggiare l’incendio. Purtroppo l’incendio è ancora in atto a causa dell’orografia del terreno e del forte vento presente nella zona. Diversi i roghi anche nella provincia di Campobasso (Termoli, Campomarino, Ururi, Rotello, Santacroce di Magliano, Pietracatella e Gildone) ma al momento tutti sotto controllo.

Emergenza incendi nella provincia di Isernia, Vigili del Fuoco al lavoro: 3 roghi ancora attivi (LE FOTO)