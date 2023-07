Emergenza incendi in Calabria, squadre dei Vigili del Fuoco partite dal Molise

Una colonna di mezzi e personale dei Comandi di Campobasso e Isernia si è mossa dopo la mezzanotte verso il sud della penisola a supporto dei colleghi per gestire le complicate operazioni di spegnimento nei boschi

Partita questa notte poco dopo la mezzanotte una colonna di mezzi e personale dei vigili del Fuoco dei Comandi di Isernia e Campobasso per supportare le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in atto in Calabria.

La Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Molise dopo aver avuto la richiesta dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha immediatamente provveduto ad inviare un modulo in assetto antincendio boschivo dividendolo tra i due Comandi in base alla disponibilità operativa dei mezzi e degli uomini.

Nelle immagini allegate la partenza delle squadre dal Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia che dopo 30 minuti dalla richiesta di partenza del personale di colonna mobile già erano in strada pronte a dirigersi in Calabria per arrivare alle prime luci dell’alba e poter dare supporto ai colleghi impegnati in questa emergenza.