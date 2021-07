Emergenza incendi: diversi roghi nella provincia di Isernia

Sono cinque gli incendi che vedono impegnati i vigili del Fuoco in provincia di Isernia: a Venafro e nella frazione di Ceppagna, a Monteroduni, a Castiglione e in un’area boschiva tra Macchiagodena, Frosolone e Sant’Elena Sannita. Proprio quest’ultimo il fronte più esteso dove le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate da molte ore. Le fiamme hanno lambito anche alcune abitazioni di Sant’Elena Sannita e sono stati tratti in salvo gli animali di un’azienda agricola. Sul posto oltre ai vigili del fuoco in azione anche due canadair per spegnere le fiamme. Diversi i roghi anche nella provincia di Campobasso (Termoli, Campomarino, Ururi, Rotello, Santacroce di Magliano, Pietracatella e Gildone) ma al momento tutti sotto controllo.