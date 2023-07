Emergenza in galleria Nunziata Lunga: l’esercitazione dei soccorritori

Si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 20 luglio, l’esercitazione di soccorso in galleria Nunziata Lunga ss 6 dir km 4+810, in territorio di Vdenafro-San Pietro Infine. Per diverso tempo la galleria è rimasta chiusa per permettere ai soccorsi di entrare in azione. All’esercitazione hanno preso parte Anas, 115, Polstrada Is, Carabinieri Venafro, 118. Poco prima delle 12 circa si è conclusa l’esercitazione con la riapertura al traffico della galleria interessata.