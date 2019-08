Il problema alla pompa di sollevamento è stato risolto

Ore 12 – Da un sopralluogo sul posto effettuato dagli uomini di Molise Acque e dallo stesso sindaco di Guglionesi Mario Bellotti, arriva la notizia, confermata dallo stesso primo cittadino, della definitiva riparazione della pompa di sollevamento dell’impianto della diga del Liscione. «Per quanto ci riguarda aspettiamo di riempire il serbatoio e, nel primo pomeriggio, provvederemo a riaprire il flusso idrico al paese».

Ore 10 – «A Guglionesi la situazione rimane la stessa. Intorno alle 10.30/11 dovremo richiudere perché il flusso è sempre ridotto del 50/60% e dobbiamo dare modo di riempire il serbatoio per riaprire stasera, salvo comunicazioni diverse. Molise Acque ci dice che nonostante abbiano cambiato motore e pompa il problema non è ancora risolto anche se sono fiduciosi di risolverlo in giornata». A parlare è Mario Bellotti, sindaco di Guglionesi, tra i quattro comuni interessati dall’emergenza idrica di questi giorni: Montenero di Bisaccia, Petacciato, San Giacomo degli Schiavoni e, appunto, Guglionesi.

L’emergenza, poi lo spiraglio di luce e infine il buio e la nuova emergenza. Non c’è pace per i quattro Comuni del basso Molise che da due giorni stanno soffrendo per la crisi idrica conseguente alla rottura della pompa di sollevamento dell’impianto diga del Liscione.

Il “miracolo” di Molise Acque che sembrava aver messo la parola fine al tempo dei rubinetti a secco in realtà non è riuscito. A comunicarlo è il sindaco di Guglionesi, Mario Bellotti, che, suo malgrado, al pari degli altri primi cittadini di Montenero, Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni sta seguendo da vicino la questione. La riparazione in extremis effettuata da Molise Acque non ha “retto” la prova del ripristino del flusso idrico. Quando stavano per scoccare le 21 di ieri sera, venerdì 23 agosto, la comunicazione: tutto da rifare e riparazioni che proseguiranno per tutta la notte per cercare di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Questa mattina, poi, le nuove comunicazioni.