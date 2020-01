Emergenza furti nelle case, ladri ancora in azione

Presi di mira il capoluogo di regione e i centri del circondario

Furti in abitazioni, ladri ancora in azione. Anche nelle scorse ore i malviventi hanno provato a svaligiare un’abitazione di una contrada tra Mirabello Sannitico e Ferrazzano. I ladri, però, sono stati sorpresi dall’arrivo (inaspettato) del proprietario dell’abitazione e sono fuggiti. Ormai sono decine e decine di segnalazioni di cittadini che hanno avuto la sfortuna di essere rimasti vittime di furti. I ladri hanno preso di mira, in particolare, il capoluogo di regione e i paesi del circondario nei quali, come detto, hanno portato a segno diversi colpi. Comprensibile, dunque, la preoccupazione tra i cittadini. A Campobasso, nei giorni scorsi, i ladri hanno ripulito case in via Tiberio, a Colle delle Api e San Giovanni dei Gelsi. Colpi sono stati portati a termine anche a Toro, San Giuliano del Sannio, Vinchiaturo, Cercemaggiore, giusto per citare alcuni centri. Le forze dell’Ordine ipotizzano che a entrare in azione sia banda ben organizzata.