Emergenza fauna selvatica, Coldiretti annulla l’evento per Coronavirus

Rinviata a data da destinarsi la manifestazione del prossimo 3 marzo a Campobasso: «Ha prevalso il senso di responsabilità. Ora tutti i sindaci dichiarino lo stato di emergenza per i cinghiali»



«Abbiamo deciso, per senso di responsabilità, di rinviare a data da destinarsi la manifestazione prevista per il prossimo 3 marzo a Campobasso perché non sappiamo cosa possa succedere sul fronte Coronavirus e tantomeno creare altri problemi ai nostri associati”. La Coldiretti Molise, con il delegato confederale Giuseppe Spinelli e il direttore regionale, Aniello Ascolese, “a malincuore”, annuncia “la sospensione dell’iniziativa che “avrebbe fatto arrivare 60 pullman, fatto sfilare 100 trattori per le vie della città portando in piazza 3mila persone per cui era già pronto il piano per la sicurezza che avremmo consegnato oggi, 24 febbraio, al Comune di Campobasso».

Intanto però sul tappeto i problemi cronici rimangono in termini di «fauna selvatica per cui chiederemo a tutti i sindaci del Molise di dichiarare lo stato di emergenza cosicché la Regione non potrà ignorarlo, ma dichiararlo a sua volta. Abbiamo ascoltato solo promesse, ma nessun fatto concreto tanto che abbiamo chiesto la revoca dell’assessore Cavaliere, il quale non può esercitare la delega alla Caccia a danno dell’agricoltura. Per quanto riguarda i consorzi di bonifica, registriamo un debito di 20 milioni a carico di quello di Termoli-Larino che non può neanche pagare gli operai, mentre per legge alla struttura spetta il 50% delle spese di gestione. Infine, c’è il problema della zoonosi con le mucche del foggiano che vengono a pascolare in Molise con i certificati a posto, ma sono affette da brucellosi. Quindi – hanno concluso – ci rivolgiamo al presidente Toma che qui in Coldiretti, prima di essere eletto, è venuto a fare delle promesse e a prendere impegni. Noi ci batteremo ogni giorno affinché siano mantenuti e quando torneremo in piazza, saremo più arrabbiati di prima».