Emergenza economica da Coronavirus, il Caseificio San Marco: quanto resisteremo?

Appello del Caseificio San Marco per l’emergenza per l’emergenza sanitaria, ma anche economica derivante dal Coronavirus.

“Vi chiediamo di condividere per aiutare noi, i nostri allevatori e chi, come noi, sta per affrontare questo terribile periodo, non solo dal punto di vista sanitario ma anche economico, affinché possa essere sentita la “nostra voce” ed anche quella di tutti quei lavoratori autonomi che sono davvero preoccupati per il presente ed ancor più per il proprio futuro lavorativo.

Dati i provvedimenti previsti dal Dpcm 4 marzo 2020, ognuno di noi è tenuto ad adottare le misure precauzionali che sono fondamentali e giuste per evitare la diffusione del COVID-19. Ogni attività commerciale è stata obbligata ad adeguarsi alle disposizioni emanate… e fino a qua riteniamo che sia tutto giusto, anzi giustissimo, perché è doveroso tutelarci e tutelare soprattutto, in questo caso, i più “deboli”. D’altro canto però vogliamo esporre il nostro problema, facendoci portavoce di tutte quelle attività, o più precisamente, di tutti quei lavoratori autonomi che, come noi, in questo momento sono afflitti e non sanno dove “sbattere la testa” al sol pensiero di quello che accadrà alla propria azienda o al proprio esercizio commerciale se questa situazione non si risolve nel minor tempo possibile.

Noi purtroppo, vista la circostanza che si prospetta, a giorni saremo costretti a non ritirare tutto il quantitativo di latte che giornalmente ci viene fornito e al sol pensiero che questi ragazzi e chi come loro, dovrà buttarlo, avendo anche difficoltà economiche serie, siamo davvero dispiaciuti .

Chi tutela noi? Chi tutela gli allevatori?chi tutela i lavoratori autonomi?

I nostri allevatori in foto, come tutti gli altri, affermano #ioresistoesto_inStalla e si chiedono:ma #quantoResisteremo?

Mica possiamo imporre alle mucche dei limiti per la produzione del quantitativo di latte?!

NOI PURTROPPO NON POSSIAMO FERMARCI… non c’putem sta a la casa.

Sappiamo che è un momento caotico, non vogliamo creare ulteriori caos, vogliamo solo che al termine di questa situazione possiamo rimanere in questo Paese o più precisamente in questo #Molise.

Per questo vi chiediamo un gesto di solidarietà, una semplice condivisione… sapete quanto teniamo alla nostra regione ( Molise), sapete quanto teniamo al nostro lavoro e sapete anche quanto teniamo alla vostra salute🥰. Speriamo che questo messaggio venga diffuso il più possibile, non tanto per noi, quanto più per tutti coloro che lavorano per noi.

Grazie ad Antonio Rocco (nostro giovanissimo allevatore) per la foto e grazie in anticipo a chi la condividerà.

Intanto speriamo che la Regione Molise e che soprattutto il presidente Donato Toma facciano qualcosa per tutelare,in questa sgradevole situazione, anche noi( inteso come lavoratori autonomi)…non meritiamo di essere dimenticati.

Il messaggio è rivolto anche a Cia Molise, Coldiretti Molise e all’Assessore Regionale alle Politiche agricole ed agroalimentari Nicola Cavaliere.