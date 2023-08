Emergenza e medici del 118, nessuna novità ad un anno dal bando

E’ passato quasi un anno dal 26 ottobre del 2022, quando fu pubblicato sul Bollettino della Regione un avviso per il reperimento di medici d’emergenza per il servizio del 118. I professionisti selezionati avrebbero poi dovuto fare un corso di formazione sul campo di 4/6 mesi. Ebbene, l’avviso è stato pubblicato da quasi dodici mesi, ma di quel bando e di quelle selezioni – e successive assunzioni – non si è saputo più nulla. E se ne ignorano i motivi, o per lo meno non sono stati resi pubblici. E sono tanti i residenti nei piccoli comuni molisani che hanno deciso di far sentire la propria voce. Intanto i medici continuano a mancare sula gran parte delle ambulanze e nelle postazioni del 118 che, allo stato, sono demedicalizzate, con gravi rischi per chi avesse bisogno del soccorso con medico a bordo. Tipo infarti, incidenti stradali, ictus ed altre emergenze mediche. Un silenzio che sarebbe il caso di rompere da parte di Asrem e Regione perchè la mancanza di medici per il 118 in una regione come il Molise, con la gran parte della popolazione residenti in piccole collettività, è una carenza che comporta rischi per le vite delle persone.