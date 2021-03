Emergenza Covid, Toma: in settimana arrivano 19 medici venezuelani

Arriveranno venerdì prossimo (19 marzo) i 19 medici venezuelani per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid-19. Ad annunciarlo il presidente della regione Donato Toma durante la riunione dell’Unità di Crisi. Il via libera per il loro arrivo fu siglato a febbraio da parte del Commissario ad Acta per la sanità Angelo Giustini, formalizzato attraverso un decreto. Il provvedimento aveva recepito la disponibilità manifestata lo scorso 27 gennaio dall’Associazione ‘Venezuela: la piccola Venezia’. La durata degli incarichi libero-professionali dovrebbe essere di 30 giorni, eventualmente prorogabile in considerazione dell’evoluzione epidemica. Le attività saranno dirette, gestite e coordinate dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem) che procederà alla definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e logistici del personale. In Molise dovrebbero arrivare: anestesisti, pneumologi, un cardiologo pediatra, un epidemiologo, otorinolaringoiatri, internisti, un pediatra, un oncologo e medici generali. Da evidenziare che alcuni già si trovano in territorio italiano, in altri stati Ue.