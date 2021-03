Emergenza Covid, Toma: d’accordo con Draghi su operatori sanitari non vaccinati

«Troppo rischioso non proteggere pazienti e operatori»

Emergenza Covid e vaccini, «il governo intende intervenire – ha detto di recente il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa – non va bene che operatori sanitari non vaccinati siano a contatto con malati. La ministra Cartabia sta prendendo un provvedimento a riguardo». Il presidente della regione Molise, Donato Toma, ha espresso apprezzamento per le parole di Draghi. «Sono pienamente d’accordo – ha detto Donato Toma all’Ansa – Purtroppo chi fa l’operatore sanitario, se non vaccinato, potrebbe, suo malgrado, essere veicolo di infezione. Troppo rischioso non proteggere pazienti ed operatori”. Mario Draghi, durante la conferenza stampa non ha parlato solo di vaccini agli operatori sanitari. Tra le azioni del Governo anche l ritorno a scuola in presenza come priorità del momento. Lo scostamento di bilancio per i nuovi ristori a metà aprile.