Emergenza Covid, Toma “commissaria” il commissario

Continua il botta e risposta di lettere e provvedimenti tra Governatore e Commissario. Questa mattina, Donato Toma, avvalendosi dei suoi poteri in tema di Protezione Civile, ha emesso un provvedimento in cui, riferendosi all’emergenza Coronavirus, comunica al commissario alla Sanità Giustini che ogni suo atto, relativo ai provvedimenti in corso d’adozione riguardanti l’attività sanitaria attinente alla stessa emergenza Covid, dovrà essergli preventivamente trasmesso per la visione e l’approvazione tramite la Direzione Regionale per la Salute. Poteri conferiti a Toma in qualità di responsabile regionale della Protezione Civile. Ricordiamo che anche a livello italiano, la Protezione Civile ha il coordinamento nazionale sull’emergenza Coronavirus.