Emergenza Covid, spesa a domicilio gratuita per gli over 65

“Prondo?!” – start up molisana di servizi alla persona con sede a Campobasso – comunica che il servizio di spesa a domicilio sarà gratuito per la fascia di popolazione sopra i 65 anni di età sino alla conclusione della fase di lockdown. «La consegna della spesa direttamente a casa è un servizio incluso nella linea rosa di “Prondo?!” ovvero una linea di servizi pensata e ideata esclusivamente per le fasce più deboli e anziane della popolazione. Vogliamo, con questo piccolo gesto, contribuire alla serenità e alla sicurezza dei più fragili in questo particolare momento storico». Così Luciano Parisi, fondatore della start up molisana “Prondo?!”, commenta la possibilità per gli over 65 di ricevere, senza costi di consegna, la spesa al proprio domicilio. Il servizio è attualmente disponibile nella città di Campobasso e presto sarà attivo anche a Isernia e Termoli. Per usufruirne è sufficiente chiamare il 351 78 79 097 oppure collegarsi al sito www.prondo.it e seguire la procedura indicata.