Emergenza Covid, Sant’Elia a Pianisi “zona rossa” sino al 29 gennaio

Nuova ordinanza del presidente della Regione Molise, Donato Toma

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza (clicca QUI per leggere l’ordinanza) avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il provvedimento riguarda la proroga delle misure di contenimento nel territorio comunale di Sant’Elia a Pianisi. Inoltre, nel periodo di vigenza della presente ordinanza, si raccomanda alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio regionale e frequentate da studenti residenti nel territorio comunale di Sant’Elia a Pianisi, con esclusione della scuola dell’infanzia, di predisporre misure organizzative idonee a garantire ai suindicati studenti la formazione scolastica mediante il ricorso alla didattica digitale.