Emergenza Covid, rinviata la Marcia della Pace

Il Vescovo, in considerazione della complessa situazione sanitaria di questi giorni di fine anno, ha ritenuto opportuno rinviare ad una data da destinarsi la Marcia della Pace, fissata per il pomeriggio del 2 gennaio 2022.

Ci sarà comunque un momento di preghiera, cioè una santa Messa, per ricordare il dolore, in fraterna intercessione, davanti al grave fatto di sangue della notte di Natale. Sarà comunicata la Chiesa in cui verrà celebrata e l’orario della liturgia.

«Certo della vostra condivisione della nostra scelta, eleviamo a Dio il grazie per l’anno che ci ha donato ma insieme chiediamo con forza la fine della pandemia».