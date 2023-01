Emergenza Covid, riapre il quinto piano del Cardarelli ma togliendo infermieri ai reparti

La drastica decisione dopo l’aumento dei ricoveri per il virus: altri 12 posti letto per i pazienti positivi ma gli altri reparti rischiano il collasso

La situazione è divenuta non più sostenibile e così si è deciso, nonostante le difficoltà, di riaprire il quinto piano dell’ospedale Cardarelli di Campobasso che sarà riservato, come successo già negli scorsi anni, ai pazienti Covid.

Solo ieri, come raccontato su queste colonne, la riunione con il direttore sanitario della struttura Evelina Gollo aveva dato esito negativo. Era stato ritenuto non possibile aprire il quinto piano per la mancanza di personale infermieristico. Oggi, mercoledì 4 gennaio, la drastica decisione: il quinto piano sarà riaperto, ma togliendo infermieri ai reparti. Una decisione importante, resa necessaria dall’aumento dei ricoveri per il virus che è tornato ad alzare la testa ed ha costretto a riaprire reparti come nei tempi cupi della pandemia.

Questa soluzione da un lato permetterà di trasferire i pazienti Covid che erano in molti reparti dell’ospedale di Tappino al quinto piano del Cardarelli, ma dall’altro mette in grande difficoltà gli altri reparti. Primo tra tutti quello di Medicina che se dovesse venire meno qualche altro infermiere chiuderà l’ala del quinto piano, ex anziano fragile. Inoltre saranno trasferiti solo i pazienti Covid presenti negli altri reparti del Cardarelli, mentre i positivi di Termoli e Isernia resteranno nei rispettivi nosocomi.

Malattie Infettive in tal modo amplia i posti letto aggiungendo ai 12 del reparto, altri 12 del quinto piano. redpol