Emergenza Covid, partita la campagna di vaccinazione per gli over 80 (GALLERIA FOTOGRAFICA)

Emergenza Coronavirus, partita nella giornata odierna la campagna di vaccinazione dedicata agli over 80. Quest’oggi, sabato 20 febbraio saranno somministrate 1038 dosi Pfizer nei punti vaccinali di Campobasso, Bojano, Riccia, Isernia, Venafro, Termoli, Larino, Santa Croce di Magliano. Il piano di somministrazione dei vaccini andrà avanti anche nella giornata di domani, domenica 21, sempre con gli over 80: 480 le dosi Pfizer con somministrazioni a Trivento, Frosolone, Montenero di Bisaccia e Agnone, ma la lista è in aggiornamento.

