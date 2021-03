Emergenza Covid, la sanità molisana a #cartabianca (Rai3) (VIDEO)

L’attrice Chiara Cavalieri: ho fatto trasportare mio padre privatamente in ambulanza a Roma

Le denunce dei parenti delle persone morte per Covid in Molise, le segnalazioni del comitato verità e dignità per le vittime Covid sulle «gravissime carenze di personale, impianto di erogazione dell’ossigeno datato…i dati alterati forniti al Ministero per restare in zona “gialla”». Questi solo alcuni degli aspetti affrontati dalla trasmissione #cartabianca (Rai 3) che si è occupata della situazione sanitaria in Molise. A #cartabianca anche la denuncia dell’attrice molisana Chiara Cavalieri che ha fatto ricoverare (mediante trasporto privato costato 700 euro) il padre, malato di Covid, da Campobasso in un ospedale della Capitale perché, come ha denunciato la Cavalieri: «Il 118 non ha ritenuto ricoverabile mio padre che aveva una saturazione bassa, oltre ad essere un paziente diabetico e cardiopatico». «Il reparto di Malattie infettive prima della pandemia – ha invece detto il primario Cecere – aveva 2 posti letto, adesso oltre 70 ricoverati, ma il numero dei medici è sempre lo stesso».