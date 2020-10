Emergenza Covid, la Calenda scrive a Florenzano

La consigliera Filomena Calenda ha inviato al direttore generale dell’Asrem, Avv. Oreste Florenzano una lettera in merito alle criticità riscontrate nella gestione dell’emergenza sanitaria in atto. La missiva non solo contempla le problematiche, ma evidenzia le iniziative da intraprendere per scongiurare una catastrofe sanitaria.

“Gent. mo Direttore,

la situazione epidemiologica in regione, da quello che si evince dai bollettini quotidiani, sta assumendo i caratteri della gravità. Con profonda amarezza si constata che non sono solo le strutture per anziani quelle che registrano maggiori episodi di positività, ci sono anche le scuole e interi nuclei familiari.

Da un’analisi dei fatti si evince che purtroppo mancano alcuni accorgimenti organizzativi necessari per affrontare al meglio l’emergenza sanitaria senza contraccolpi di sorta.

Tante sono le criticità riscontrate e tra queste le cito solo alcune, quelle forse, che hanno bisogno di una revisione immediata.

Secondo le linee guida per ogni 50 mila abitanti deve esserci un’unità USCA, quindi nel Molise dovrebbero essercene 6 ma ce ne sono attualmente solo 3. Finora sono riuscite a monitorare bene i casi COVID positivi in isolamento domiciliare. Ma adesso non riescono più a soddisfare tutte le richieste di intervento. Quindi è necessario istituire le altre 3 USCA. Per quanto riguarda la provincia di Isernia pur non raggiungendo i 100.000 abitanti, necessita di 2 postazioni USCA di cui 1 in Alto Molise. E’ evidente che già ora l’USCA con sede in Venafro perde 2- 3 ore solo per raggiungere alcuni comuni nella zona di Agnone e che col sopraggiungere dell’inverno questi tempi sono destinati ad aumentare e quindi a incidere negativamente sull’attività clinica delle USCA stesse.

Occorre anche rivedere i protocolli di attivazione ed intervento delle USCA stesse, integrandole con l’Assistenza primaria, Continuità Assistenziale 118″.