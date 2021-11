Emergenza Covid, istituti Petrone e Jovine: in Dad complessivamente 5 classi

Con un “provvedimento di urgenza” è stata disposta la Didattica digitale integrata fino a nuove comunicazioni

Emergenza Covid e attività scolastica: “chiuse” (si lavorerà in Dad), al momento, 4 classi negli istituti “Petrone” e “Jovine”. Con un provvedimento di urgenza, presso l’istituto Petrone, è stata attivata la didattica digitale integrata. Nello specifico alla “Petrone” sono state poste in quarantena una classe della scuola secondaria di primo grado e 2 classi, seconda e quarta, della scuola primaria. Alla “Jovine” invece sono attualmente 2 le classi interessate. L’Asrem, già informata, ha attivato le procedure del caso per effettuare i tamponi ai bimbi.