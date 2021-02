Emergenza Covid in Molise: sono 1.447 le candidature di sanitari per 63 posti

Sono state 1.447 le candidature pervenute al Dipartimento della Protezione civile per l’individuazione di 63 professionisti sanitari da impiegare per fronteggiare l’emergenza Covid in Molise. Sono pervenute candidature da 11 medici – 2 specializzati in anestesia e rianimazione, uno in medicina interna e 8 con altre specializzazioni – 144 infermieri e 1292 operatori socio sanitari. Il Dipartimento provvederà a redigere un elenco che sarà trasmesso alla Regione, la quale, previa verifica dei requisiti, provvederà al conferimento degli incarichi.