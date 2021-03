Emergenza Covid in Molise: per 22 posti da infermiere sono ben 1.066 le candidature

Si tratta di assunzioni a tempo determinato

Sono state ben 1.066 le candidature per i 22 posti di infermiere: tantissime dunque le domande giunte in riposta all’avviso pubblico dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem). Saranno assunti a tempo determinato per soddisfare le esigenze di servizio a carattere temporaneo tra le quali quelle correlate ad assicurare il personale per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Tra tutte le domande inviate, 48 sono state dichiarate non ammissibili. La graduatoria dei 1.018 idonei è stata pubblicata sull’albo pretorio dell’Asrem.