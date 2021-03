Emergenza Covid in Molise, l’inviato di “Striscia la Notizia” Trombetta al Cardarelli e al Vietri

La difficile situazione legata alla diffusione del Coronavirus in regione, che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario regionale ha nuovamente fatto arrivare in regione le telecamere di tv nazionali. Nella giornata odierna, giovedì 4 marzo, in Molise sono arrivate le telecamere di Striscia la Notizia, il Tg satirico di Canale 5. L’inviato Riccardo Trombetta nella mattinata è stato all’ospedale Cardarelli di Campobasso mentre nel pomeriggio si è recato presso il Vietri di Larino (sulla paventata riapertura del nosocomio frentano negli ultimi mesi ci sono state tante voci che però non hanno portato concretamente a nulla). Trombetta, una volta a Larino, ha incontrato anche il sindaco Pino Puchetti.