Emergenza Covid in agricoltura, al via l’istruttoria per l’erogazione di oltre 3 milioni di euro

Misura 21 a sostegno della zootecnia in Molise, struttura dell’assessorato a lavoro. Sui portali della Regione e del Psr l’elenco dei 1209 beneficiari

CAMPOBASSO. L’assessorato all’Agricoltura comunica che sui portali della Regione e del Psr è consultabile l’elenco delle domande ritenute ‘ammissibili e finanziate’ inerenti il bando pubblico della Misura 21. Bando ideato per garantire un sostegno temporaneo ed eccezionale alle aziende zootecniche e quindi ad un settore particolarmente colpito dall’emergenza Covid.

La struttura è a lavoro per l’erogazione dei contributi. Sono 1209 le aziende interessate e per tutte è garantita copertura finanziaria e accesso al beneficio. Fatta eccezione per eventuali difformità nella presentazione della domanda rispetto ai criteri del bando.

La misura, fortemente voluta dall’assessore Nicola Cavaliere e condivisa con le organizzazioni agricole, usufruisce di tutti i fondi residui delle ultime risorse disponibili del Programma di sviluppo rurale 14 – 20 e nasce con l’intento di fornire un primo e immediato soccorso a coloro che hanno subito danni dalla Pandemia. La zootecnia ha antichissime origini in Molise, è cruciale per la sopravvivenza stessa delle nostre aeree interne e rappresenta il cuore pulsante dell’economia agricola locale.