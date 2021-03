A seguito di alcune segnalazioni per le file di attesa registrate davanti al punto vaccinale del San Timoteo, il Comune di Termoli si è messo nuovamente a disposizione dell’Asrem con mezzi e personale. La protezione civile comunale si è adoperata per la posa di strutture di supporto allestendo alcuni gazebo che consentiranno a tutti i presenti di ripararsi dagli eventi atmosferici in attesa di essere sottoposti alla vaccinazione.

Emergenza Covid, gazebo allestiti davanti al punto vaccinale del San Timoteo (FOTO)