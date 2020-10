E’ il momento più difficile dall’inizio emergenza Covid in Molise. Casi in crescita esponenziale, aumento dei ricoverati, cluster nelle scuole, nei paesi, nelle case di riposo, nei tribunali, terzo decesso in pochi giorni.Abbiamo fatto il punto della situazione con il dg Asrem Oreste Florenzano.

