Emergenza Covid e vaccini 5-11 anni, si inizia dal 16 dicembre

In Molise circa 15mila i bambini che potrebbero essere vaccinati

Emergenza Coronavirus e campagna vaccinale: in Molise sono circa 15 mila i bambini compresi nella fascia di età tra i 5 e 11 anni che potrebbero essere vaccinati contro il Covid-19.

Lo fa sapere, interpellato dall’ANSA, il direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem), Oreste Florenzano.

A seguito della recente approvazione da parte dell’Aifa, le Regioni si stanno attivando per dare il via alla campagna vaccinale. In Molise, ha spiegato Florenzano, “le modalità saranno stabilite in Cabina di regia con la Regione”.

«Con la recente approvazione dell’Aifa- fa sapere la struttura del Commissario Figliuolo – sull’utilizzo del vaccino per la fascia di età 5-11 anni, la Struttura Commissariale ha programmato la distribuzione a dicembre di 1,5 milioni di dosi pediatriche di vaccino mRna-Pfizer.

Le dosi rappresentano una prima tranche che sarà poi integrata a gennaio e saranno rese disponibili a partire dal 15 dicembre, in modo che tutte le strutture vaccinali delle Regioni e Province autonome, saranno in grado di procedere alla vaccinazione dei bambini a partire dal giorno 16 dicembre.

I dati che abbiamo sul vaccino anti Covid ai bambini sono sufficienti per questa estensione pediatrica».