Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza (clicca QUI per leggere il testo integrale) avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. In particolare, il provvedimento riguarda lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di raccolta del tartufo fresco e l’espletamento di quest’ultima.