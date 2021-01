Sono 2.057 le dosi somministrate in Molise da quando è iniziata la campagna vaccinale per arginare la pandemia derivante dal Covid-19 (il Ministero estrae i dati dal database in orario diverso dal bollettino Asrem pertanto potrebbero esserci delle differenze) Due i lotti in regione. Le somministrazioni (in basso le tabelle con tutti i dati) sono state effettuate il 27 dicembre 2020, il 4-5, 6 e 7 gennaio 2021. 20 quelli per la Casa Cannavina Rsa di Ripalimosani, 78 nella casa di riposo Pistilli di Campobasso, 36 nella casa di Riposo Villa Anna, 94 nella casa di riposo Villa Santa Maria, 48 presso la Residenza dei Saggi, 584 presso l’ospedale San Timoteo, 707 al Cardarelli di Campobasso e 376 al Veneziale di Isernia, 68 presso la Fondazione Opera Serena e 46 presso la casa di Riposo Villa Le Ginestre.

Emergenza Covid e piano vaccini, somministrate 2.057 dosi (le tabelle con tutti i dati) Indietro 1 di 3 Avanti