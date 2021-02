Emergenza Covid e Cardarelli, dalla Procura: «Aspettiamo relazione del Ministero per intrecciare i dati»

«Noi facciamo le indagini e poi capiremo bene le cose. Stiamo seguendo queste situazioni da tempo, aspettiamo la relazione del Ministero (ci vorranno 30 giorni) per intrecciare quei dati con i nostri». La Procura di Campobasso si muove per quanto sta accadendo al Cardarelli. I carabinieri del Nas hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Tutto viene vagliato, questo quanto trapela dagli ambienti giudiziari. Gli inquirenti stanno lavorando nel più stretto riserbo e come detto, tra circa 30 giorni dovrebbe arrivare la relazione del Ministero e a quel punto il materiale proveniente dai tavoli romani sarà “intrecciato” con quello in possesso della Procura del capoluogo. Nei giorni scorsi l’avvocato Enzo Iacovino ha, del resto, confermato: «Come legale del Comitato apprendo con soddisfazione che la magistratura ha avviato le indagini su quanto denunciato». Probabilmente si tratta dei primi passi di quella che senza dubbio è un’indagine molto delicata.