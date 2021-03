Emergenza Covid e caos vaccini, le telecamere di La 7 in Molise

Questa sera, giovedì 11 marzo 2021, “Piazzapulita”, il format giornalistico condotto da Corrado Formigli (in onda su La7) si occuperà dei presunti “furbetti” del vaccino in Molise. La trasmissione analizzerà in particolare i fatti collegati alle dosi di vaccino inoculate ai dipendenti del gruppo Neuromed e di società collegate o entrate in contatto con l’istituto di ricerca, con un’intervista esclusiva all’eurodeputato Aldo Patriciello. Uno sguardo anche sugli ultimi episodi accaduti nella regione riguardo l’aumento dei contagi, la zona rossa e la gestione della sanità. Una situazione, quella legata alla gestione sanitaria, in divenire, contraddistinta anche dall’avviso di garanzia al commissario Giustini che sarà ascoltato in procura martedì 16 marzo. Giustini era atteso in procura per la giornata di mercoledì 10 marzo. Poi lo slittamento di quasi una settimana. Nel frattempo sui tavoli romani si continua a lavorare alla ricerca di un nuovo commissario. Non è escluso che il nuovo nome possa essere individuato già nelle prossime ore.